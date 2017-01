Großbrand in Stegersbach

Am Donnerstag ist in den frühen Morgenstunden ein Wohnhaus in Stegersbach vollkommen abgebrannt. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr konnte das Haus nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie es zu dem Brand gekommen ist steht derzeit noch nicht fest. Gegen 04.15 Uhr wurden am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert. Insgesammt sieben Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften rücken mit 24 Fahrzeugen aus. Trotz größter Bemühungen der Einsatzkräfte den Brand noch unter Kontrolle zu bringen, brannte das Gebäude vollständig ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei das Holzgebäude bereits im Vollbrand gestanden, berichtet Einsatzleiter Klaus Sabara.

Feuerwehr konnte nur noch Nebengebäude schützen

Man habe sich nur darauf konzentrieren können das Nachbargebäude, eine Firma, zu schützen und zu schauen, dass keine weiteren Schäden entstehen. Die Einsatzkräfte hätten dann Probleme mit der Wasserversorgung gehabt, sagte Sabara. Auch die kalten Temperaturen seien ein Problem gewesen, denn durch die Löscharbeiten sei viel Wasser auf die Straße geraten. Dadurch habe es dann Glatteis gegeben. Die Feuerwehr habe vom Gebäude nichts retten können. Alles was der Besitzer gehabt habe sei abgebrannt, so Sabara.

Brandursache bisher völlig unklar

Brandermittler sollen noch am Donnerstagvormittag klären, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, denn die Brandursache ist bislang völlig unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht abgeschätzt werden. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, sie blieben bei dem Vorfall unverletzt.