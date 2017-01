Geflügelpest: Hühner müssen in den Stall

Als Reaktion auf das vermehrte Auftreten der Geflügelpest in Europa gilt jetzt in ganz Österreich gilt Stallpflicht: Hühner, Gänse und Enten müssen in den Stall. Erst im Jänner wurden Fälle in Bratislava registriert.

Die Krankheit ist nicht auf den Menschen übertragbar. Der Erreger H5N8 sei für den Menschen ungefährlich, für das Hausgeflügel aber eine erhebliche Bedrohung, sagte Wolfgang Pleier von der Tierzuchtabteilung der burgenländischen Landwirtschaftskammer. Der Grippevirusstamm sei relativ aggressiv, wenn die Tiere infiziert seien, würden sie verenden, daher gebe es die Vorsichtsmaßnahme, das Hausgeflügel im Stall zu lassen.

ORF

Die Stallpflicht gilt auch für Bio- und Freilandgeflügel. Wenn die Stallpflicht bis zu drei Monate lang dauere, dürfe weiterhin als Freiland- beziehungsweise Biogeflügel gekennzeichnet werden, so Pleier. Für Konsumenten bestehe beim Verzehr von Geflügel und Eiern keine Gefahr.