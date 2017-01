Sperlinge „führen“ bei Vogelzählung

Am vergangenen Wochenende hat in ganz Österreich die große Wintervogelzählung von „BirdLife“ stattgefunden. 185 Burgenländerinnen und Burgenländer machten mit und zählten am öftesten einen Feldsperling.

Die burgenländischen Vogelfreunde zählten die Vögel bei Futterhäuschen und in Parks in der Zeit zwischen 6. und 8.Jänner - mehr dazu in Letzter Tag der „BirdLife“-Vogelzählung. Jetzt liegen die ersten Zwischenergebnisse vor, im Burgenland habe sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel verändert, sagte Gabor Wichmann von „BirdLife Österreich“: „Der Feldsperling führt vorm Haussperling und dann der Kohlmeise, das war im letzten Jahr auch so.“

In anderen Bundesländern sei bisher immer die Kohlmeise der führende Vogel gewesen, doch auch dort sei sie heuer auf den dritten Platz zurückgefallen. „BirdLife“ erhofft sich von der Vogelzählung auch Aufschlüsse darüber, wie sich der Klimawandel auf Vogelarten in Österreich im Winter auswirkt. Das endgültige Ergebnis der Wintervogelzählung dürfte in etwa einer Woche vorliegen.

Link: