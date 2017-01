David Pichler: Große Ziele für 2017

Nach einem anstrengenden, aber erfolgreichen Jahr 2016 bereitet sich der Osliper Tennisprofi David Pichler jetzt auf die neue Saison vor. Er geht mit ambitionierten Zielen und einem neuen Trainer in das Jahr 2017.

36 Turnier spielte David Pichler im vergangenen Jahr, er gewann neun Titel im Doppel und stieß unter die Top 300 der Weltrangliste vor. Im Einzel schaffte er es unter die besten 600. Erst am vergangenen Wochenende holte er sich den Landesmeistertitel.

Pichler: 2016 war bisher bestes Jahr

Die Entwicklung geht für den 20-Jährigen in die richtige Richtung. 2016 sei sicher sein bisher bestes Jahr gewesen, es seien viele schöne Siege dabei gewesen, natürlich auch einige Niederlagen, die er verkraften habe müssen, aber die gehörten einfach dazu und er habe sehr viel dazu gelernt, so Pichler.

Neuer Trainer

Seit Jahresbeginn hat Pichler einen neuen Trainer: Der Niederländer Michiel Schapers - 58 Jahre alt, ehemaliger Spitzenspieler und Trainer beim ÖTV - möchte das Spiel von Pichler auf noch höheres Niveau bringen. David habe viel Potenzial nach oben, er könne sich noch im Angriffsbereich verbessern und stärker von seinen guten Grundschlägen profitieren. Gemeinsam mit Schapers tüftle er noch viel am Aufschlag und an seinem Return, so Pichler.

Heuer will Pichler im Einzel und auch im Doppel in der Weltrangliste noch weiter nach vorne rücken. Erreicht werden soll das mit weniger Turnieren, sind sich Pichler und sein Trainer einig. Der Osliper solle maximal 25 bis 28 Turniere spielen, sagte Schapers. In zwei Wochen wird Pichler bei einem Turnier in Kasachstan antreten.