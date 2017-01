Industriebetriebe orten Aufschwung

Rund 160 Gäste sind am Montagabend zum Neujahrsempfang der Industriellenvereinigung ins Haydnkonservatorium in Eisenstadt gekommen. Insgesamt wird von den Industriebetrieben ein leichter Aufschwung registriert.

In seiner Rede forderte der Präsident der Industriellenvereinigung Burgenland, Manfred Gerger, die Umsetzung eines „Industriepaketes“, um den Wirtschaftsstandort Burgenland wettbewerbsfähig zu halten. Jungunternehmer sollten so gefördert werden, dass sie ihr Start-up-Unternehmen im Burgenland gründeten und Unterstützung von Politik und Wirtschaft erhielten, um das Unternehmen auch erfolgreich weiterführen zu können.

ORF

IV-Präsident gegen Maschinensteuer

Von einer Maschinensteuer hält Gerger nichts. Damit würde man wahrscheinlich Arbeitsplätze vernichten, weil die Belastung der Unternehmen in Österreich dadurch zu hoch wäre. Schon jetzt befänden sich die Lohnnebenkosten in Österreich in der Größenordnung von 26 Prozent. Die Deutschen hätten um zirka vier Prozent geringere Lohnnebenkosten, hier müsse man eingreifen und etwas bewegen, so Gerger.

Wichtig sei die Qualifikation der jungen Leute und dass man in Aus- und Weiterbildung und Höherqualifikation investiere, sagte der IV-Präsident.