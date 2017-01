Zweijährige in Tür eingeklemmt

Ein kleines Mädchen in Hornstein haben Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund am vergangenen Wochenende aus einer schmerzhaften Lage befreit: Die Hand des Kindes war zwischen Tür und Türrahmen eingequetscht.

Die Finger des Kleinkindes waren derart eingeklemmt, dass die Eltern die Tür in keine Richtung bewegen konnten, ohne dass die Zweijährige Schmerzen litt. Laut Schilderung der Eltern habe das Kind in einem unbeobachteten Moment, als die Eltern kurz den Raum verlassen und die Türe hinter sich schließen wollten, quasi in die Türe gegriffen und die Hand sei eingeklemmt worden, sagte Daniel Unger vom Arbeiter-Samariter-Bund.

Um das Mädchen zu befreien, wurde die Feuerwehr zur technischen Unterstützung gerufen. Die Einsatzkräfte mussten durch das Fenster steigen, damit sie ins Zimmer zum Kind gelangen konnten. Mit Hilfe eines Trennschleifers konnte die Tür entfernt werden. Das Kind wurde zur Erstversorgung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht und ist laut Arbeiter-Samariter-Bund auf dem Weg der Besserung.