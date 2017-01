Flora Petrik neue Chefin der Jungen Grünen

Die Eisenstädterin Flora Petrik ist neue Bundessprecherin der Jungen Grünen. Sie wurde beim Bundeskongress am Wochenende in St. Gilgen am Wolfgangsee gewählt. Flora Petrik ist die Tochter der Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik.

Flora Petrik ist 22 Jahre alt, studiert in Wien Germanistik und Bildungswissenschaften, ist Gründungsmitglied der Jungen Grünen und seit 2015 Wiener Landessprecherin. Als Bundessprecherin will sie die Wählerinnnen und Wählern für neue Perspektiven begeistern.

ORF

Perspektiven zeigen und Hoffnung machen

Ihre Aufgabe sei es auch, gemeinsam mit vielen anderen jungen Grünen zu zeigen, wo es besser werden könne, Perspektiven zu schaffen und Hoffnung zu geben, so Petrik. Denn viele Leute hätten das Gefühl, dass es ohnehin nichts bringe, zur Wahl zu gehen. Man müsse aufzeigen, wo die Gesellschaft besser werden könne. Dass dies möglich sei, habe der Sieg des Ex-Grünen-Chefs Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl gezeigt, sagte Petrik. Das habe gezeigt, dass es viele Leute gebe, die bereit seien für ihre Anliegen und Interessen auf die Straße zu gehen.

Auch Schwester Teresa im Bundesvorstand

2016 sei für die Jungen Grünen jedenfalls ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen, so Petrik. Seit dem Vorjahr seien sie in allen Bundesländern vertreten, auch neue Bezirksgruppen seien gegründet worden, da wolle man weitermachen. Unterstützung im Bundesvorstand bekommt Flora Petrik von ihrer jüngeren Schwester Teresa Petrik, die beim Bundeskongress als Vorstandsmitglied wiedergewählt wurde.