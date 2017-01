Alko-Lenker überschlug sich mit Pkw

Ein 64-jähriger Burgenländer ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw im Bezirk Oberpullendorf verunglückt. Der stark alkoholisierte Pensionist überschlug sich mit seinem Wagen und landete im Straßengraben.

Der Pensionist war gegen Mitternacht in Kleinwarasdorf mit seinem Auto von der eisglatten Straße abgekommen. Die Feuerwehr barg den Verletzten aus dem Fahrzeug. Der 64-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Zweiter Unfall in Kleinwarasdorf

Am Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte erneut zu einem Unfall in Kleinwarasdorf gerufen. Ein 24-jähriger Burgenländer war bei Schneefahrbahn mit seinem Pkw auf einem Güterweg unterwegs. In einer Rechtskurve driftete er zu weit nach links und stieß frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 27-Jährigen, dessen 71-jähriger Großvater auf dem Beifahrersitz saß und dabei verletzt wurde.

Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehren aus Kleinwarasdorf und Oberpullendorf übernahmen die Fahrzeugbergungen.