Steiner: Länder brauchen Rückenwind

Die ÖVP will bei ihrem Bundesparteivorstand am Abend die Schwerpunkte für 2017 festlegen. Die Obmann-Debatte soll kein Thema sein. Für ÖVP-Landesparteichef Thomas Steiner geht es vor allem um die Gesamtausrichtung der ÖVP.

Es gehe um die Frage, welche Themen die ÖVP in dieser Bundesregierung noch umsetzen könne - Stichwort Körperschaftssteuersenkung, Stichwort Flexibilisierung der Arbeitszeit, sagte Steiner gegenüber dem ORF Burgenland vor dem Bundesparteivorstand. Es müsse vor allem um strategische und inhaltliche Themen gehen, denn in den Ländern brauche man Rückenwind vom Bund und keinen Gegenwind.

Vorgezogene Neuwahlen nur heute vom Tisch

Vorgezogene Neuwahlen seien am Sonntagabend sicherlich kein Thema, aber die Debatte sei sicher nicht ganz vom Tisch, denn entscheidend sei, was diese Bundesregierung noch umsetzen könne und wo sich die ÖVP wiederfinden könne, sagte Steiner. Das werde in den nächsten Wochen entscheidend sein. „Ich glaube, dass es keinen Sinn hat, den x-ten Neustart anzukündigen und dann keine Ergebnisse vorzulegen“, so der burgenländische ÖVP-Chef.

Link: