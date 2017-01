Derby auf dem Eis

Eishockey zählt im Burgenland nicht zum Breitensport. Doch es gibt zwei Klubs, die in der niederösterreichischen Landesliga spielen: Die Raptors aus Eisenstadt und die Stormy Storks aus Rust trafen am Samstag beim Derby aufeinander.

Das Duell der Lokalrivalen fand im Allsport-Zentrum Eisenstadt statt. Dort ist Eishockey noch Freiluftsport. Aber trotz Kälte war die Liebe der Akteure zu dieser Sportart spürbar. Man sei eine Hobby-Truppe, viele hätten erst vor ein paar Jahren angefangen, Eishockey zu spielen, sagte Walter Schwabl von den Stormy Storks. Es mache Spaß.

ORF

Klarer Favoritensieg

Man habe heuer sehr viele Jugendspieler in die Mannschaft integriert und könne auf sehr viele Eisenstädter zurückgreifen, erzählte der Kapitän der Raptors, Thorsten Prior. Daher ist Eisenstadt auch das Team mit dem größeren und jüngeren Kader. Rust hielt das Spiel aber im ersten Drittel spannend, die Favoriten aus Eisenstadt gewannen das Derby aber mit 7:1.

ORF

Mit viel Herzblut dabei

Was beide Teams eint: Es sind Hobby-Spieler, die mit Herzblut ihren Lieblingssport betreiben, zweimal in der Woche trainieren und am Wochenende die Spiele in der niederösterreichischen Landesliga bestreiten. Beide Klubs kämpfen darum, neue, junge Spieler für den Sport zu gewinnen.