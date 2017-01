Schloss Rotenturm in alter Pracht

Viele Jahrzehnte war das Schloss Rotenturm im Bezirk Oberwart unbewohnt und dem Verfall preisgegeben. Nun sind die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, das Schloss ist originalgetreu wieder hergerichtet worden.

Schloss Rotenturm stammt aus dem 19. Jahrhundert und war Herrschaftssitz der Adelsfamilie Erdödy. Vor acht Jahren kaufte der Wiener Immobilen- und Versicherungsunternehmer Heinz Schinner das damals völlig desolate Gebäude. Er suchte für sich und seine Familie ein Wochenenddomizil, das von Wien aus gut erreichbar sein sollte, besichtigte einige Liegenschaften - darunter auch das Kastell Sulz bei Güssing - und entschied sich schließlich für Schloss Rotenturm - mehr dazu in Schloss Rotenturm erstrahlt in neuem Glanz.

Für ihn sei es das Wichtigste gewesen, seine Familie dafür zu gewinnen, sagte Schinner. Seine Kinder seien auch mit Freude bei dem Projekt dabei. Der Unternehmer investierte sehr viel Zeit und zwei Millionen Euro in das denkmalgeschützte Gebäude. Der Förderanteil betrug rund 20 Prozent. Schinner brachte aber auch sehr viel Know-how mit. Er habe immer Interesse an alten Gebäuden gehabt.

Festsaal und Kapelle für Feiern geöffnet

Heinz Schinner und seine Familie bewohnen hauptsächlich am Wochenende das Obergeschoß des Schlosses. Im Erdgeschoß befinden sich ein Festsaal, eine Sala Terena und eine Kapelle. Dieser Bereich wird für Hochzeiten, Konzerte und Seminare geöffnet. Das ganze Schloss wurde originalgetreu renoviert. Er habe sich in Dutzenden Details verloren und habe zum Beispiel die Bleiglasfenster ganz einfach selber renoviert. In den nächsten Monaten will sich Schinner um die Gestaltung des alten Schlossparks kümmern.