KH Eisenstadt: Neue Ärztliche Direktorin

Mit Jahresbeginn hat das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt eine neue Ärztliche Direktorin bekommen: Anette Severing tritt die Nachfolge von Mathias Resinger an, der in Pension ging.

Severing leitet seit Mitte März 2015 die Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Davor war sie zehn Jahre im Landesklinikum Wiener Neustadt tätig. Sie ist 46 Jahre alt und hat zwei Kinder.

Keine einfache Entscheidung

Die Entscheidung jetzt Ärztliche Direktorin zu werden, sei für sie nicht ganz einfach gewesen, sie habe gründlich darüber nachgedacht, sagte Severing. Es sei aber eine Wahnsinnsherausforderung und sie sei überzeugt, dass es für sie die richtige Entscheidung gewesen sei, den Posten zu übernehmen. Severings neues Aufgabengebiet ist umfassend. Als Ärztliche Direktorin ist sie für die gesamte Ärzteschaft, die Physiotherapeuten und Logopäden und die Ausbildung der jungen Ärzte zuständig. Zusätzlich wird sie weiterhin die Abteilung für Intensivmedizin leiten.

Sie wolle einen starken Schwerpunkt auf Qualität setzen und auch die Ausbildung sei für sie ein wichtiger Punkt, kündigte Severing an. Das Krankenhaus solle für junge Kollegen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Im Schwerpunktkrankenhaus Eisenstadt arbeiten rund 1.100 Menschen. Jährlich werden rund 27.000 Patienten stationär behandelt. Dazu kommen rund 133.000 ambulante Behandlungen.