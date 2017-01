Illedits: Ansehen der Abgeordneten heben

Landtagspräsident Christian Illedits will das Image der Abgeordneten heben. Das kündigte der SPÖ-Politiker im APA-Interview an. „Ich glaube, dass die Abgeordneten viel tun“, so Illedits. Man müsse es eben näher zum Bürger bringen.

Neben den Landtagssitzungen, die seit dem Vorjahr auch live im Internet übertragen werden, will der Landtagspräsident beispielsweise Schüler verstärkt über Demokratiepolitik informieren. Die Menschen würden, wie man an Wahlergebnissen sehe, auch auf „sehr verkürzte politische Botschaften“ reagieren.

ORF

Das sei natürlich auch ein bisschen eine Mitschuld der politisch Agierenden, so Illedits. Da könne man den Landtag und die Abgeordneten schon gut positionieren, indem man ihre Aufgaben, aber auch ihre Pflichten und Tätigkeiten doch ein bisschen mehr in den Vordergrund stelle und das Ganze positiver darstelle. Die Abgeordneten würden schlussendlich sehr viel für die Bevölkerung leisten würden und nicht nur Beschlüsse fassen, so der Landtagspräsident.

Über die rot-blaue Regierung sagte Illedits, dass die Entscheidung vor eineinhalb Jahren für diese Koalition richtig gewesen sei. Es gebe bisher ein friktionsfreies Arbeiten, die Umsetzung sei gut.