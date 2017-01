Letzter Tag der „BirdLife“-Vogelzählung

Am Sonntagabend endet die größte Wintervogelzählung Österreichs, die von „BirdLife“ organisiert wird. Die Zählung begann am 6. Jänner, im Burgenland gibt es mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Stunde der Wintervögel“ nennt „BirdLife“ die Aktion. Alle, die mitmachen, sollen die Vögel bei einer Futterstelle in ihrem Garten zählen. Dafür suche man sich am besten eine Stunde aus, in der man die Futterstelle beobachte und notiere, welche Vögel kommen, erklärte Gerald Pfiffinger von „BirdLife“. Diese Daten werden dann ausgewertet.

„BirdLife“ erhofft sich von der Aktion mehr Auskunft über Fragen wie zum Beispiel, wie sich die Wintervögel der kalten, futterarmen Jahreszeit anpassen und wie sich der Klimawandel auf die Vögel im Winter auswirkt. Die Ergebnisse der Zählung werden auf der Homepage von „BirdLife“ veröffentlicht.