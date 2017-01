Eisläufer nach Stürzen schwer verletzt

Beim Eislaufen in der Ruster Bucht sind am Samstag zwei schwere Unfälle passiert: Zu Mittag stürzte ein Eislauf-Anfänger und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Am Nachmittag verletzte sich eine Frau bei einem Sturz ebenfalls am Kopf.

Beide Eisläufer seien bei ihren Stürzen mit dem Hinterkopf auf das harte Eis aufgeschlagen und hätten keine Helme getragen, erzählte der First Responder Hubert Weidenbacher, der Erste Hilfe leistete. Man habe die Verletzten wegen des starken Windes und der Kälte einmal vom Eis weggebracht, gewärmt und sofort Notärzte alarmiert. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Meidling nach Wien geflogen, die Frau wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Eis im Schilfbereich noch zu dünn

Andere Eislaufunfälle in der Ruster Bucht seien am Samstag glimpflicher ausgegangen, sagte Weidenbacher. Zwei bis drei Eisläufer seien im Schilfbereich eingebrochen, da dort das Eis nicht so dick sei, doch diese hätten sich selbst retten können.

