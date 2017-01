Geschichtsforschung im jüdischen Bürgertum

„Wer einmal war“ ist der Titel eines Nachschlagewerks über das jüdische Großbürgertum in Wien bis 1938. Enthalten sind mehr als 40.000 Namen und die Biografien von Menschen, von denen viele auch Verwandte im Burgenland hatten.

Präsentiert wurde „Wer einmal war“ im jüdischen Museum in Eisenstadt vom Autor Georg Gaugusch. Der Autor ist Stoffhändler in der Wiener Innenstadt. Die Firmenbücher des traditionsreichen Geschäfts reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.

ORF

Vor mehr als 20 Jahren begann Gaugusch, die Familiengeschichten der jüdischen Kundinnen von damals zu erforschen: „Es gibt keinen anderen Personenkreis, der wirtschaftlich un kulturell so bedeutend war, der derart von der Geschicht ausgelöscht wurde. Wir wissen ja teilweise “, meinte Georg Gaugusch zur Entstehung seines Buchprojekts.

Viele Verwandte im Burgenland

Viele Wiener Juden hatten Verwandte im Burgenland. Aus Eisenstadt stammte etwa der Weinhändler Weinhändler Emanuel Pollack. Er machte im Wiener Vorort Fünfhaus Karriere und wurde sogar kaiserlicher Rat.

ORF

Ein weiteres Beispiel ist die weit verstreute und kosmopolitische Familie Reilinger: Das Grab einer Frau Reitlinger liegt in Eisenstadt. Von dieser Familie finden sich Gräber auch in Paris, London und New York.

Geschichtsforschung auch am Friedhof

Das Buch ist die Ergänzung eines Projektes, bei dem im Vorjahr die beiden jüdischen Friedhöfe in Eisenstadt erforscht wurden, mehr dazu in Geschichtsforschung im jüdischen Bürgertum. "Die Grabsteine kannte niemand mehr und konnte niemand mehr zuordnen. Es ist uns gelungen, den Grabsteinen einen Namen zu geben. Die Namen, die dort begraben sind. Diese Namen bekommen jetzt ihre Geschichte.

ORF

Das Nachschlagewerk „Wer einmal war“ besteht aus drei Teilen. Geplant ist, dass der abschließende dritte Band des Werkes mit den Familiennamen S bis Z soll 2020 erscheinen wird.