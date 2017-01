Autounfall: Sechs Menschen teils schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf dem Autobahnzubringer bei Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ereignet. Sechs Menschen wurden teils schwer verletzt, heißt es aus der Landessicherzeits-Zentral.

Der Unfall ist laut Einsatzleiter Alexander Heller vom Roten Kreuz Neusiedl am See kurz vor 15.00 Uhr passiert. Die beiden Unfallfahrzeuge haben sich offenbar überschlagen und kamen im angrenzenden Straßengraben bzw. am Begleitweg zum stehen. Alarmiert wurden zwei Notarzthubschrauber, mehrere Rettungsautos, Feuerwehr und Polizei. Nur einer der Hubschrauber konnte witterungsbedingt landen.

ORF

Zwei schwerverletzte Männer

Bei den beiden schwerverletzten Unfallopfer handelt es sich um zwei erwachsene Männer. Sie wurden ins Unfallkrankenhaus Wien Meidling und ins Wiener SMZ Ost gebracht. Die vier Leichtverletzten - zwei Frauen und zwei Mädchen - wurden laut Landessicherzeits-Zentrale in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht.

ORF

ORF

Die Unfallstelle beim Autobahnzubringer Mönchhof konnte mittlerweile geräumt werden. Vom Roten Kreuz waren insgesamt 18 Personen im Einsatz, die Polizei war mit drei Autos vor Ort.