Stadtfeuerwehr Pinkafeld im Dauereinsatz

Die teils winterlichen Fahrbedingungen und der stürmische Wind haben im Südburgenland zu mehreren Autounfällen geführt. Eine Lenkerin landete im Graben, ein Fahrer fuhr sein Auto unfreiwillig in einen Garten.

Kurz vor 08:00 wurden die Feuerwehren Pinkafeld und Oberschützen (beide Bezirk Oberwart) zu einem Einsatz gerufen. Eine Autolenkerin ist zwischen Pinkafeld und Oberschützen von der Straße abgekommen und landete dabei im Straßengraben. Die verletzte Lenkerin wurd vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus Oberwart gebracht. Das Auto der Frau wurde von den Feuerwehrleuten mit Hilfe eines Krans aus dem Graben gehoben. Insgesamt 30 Mann waren mit fünf Fahrzeugen beim etwa einstündigen Einsatz mit dabei.

Auto kommt von Straße ab

Es ist nicht der einzige Einsatz für die Feuerwehr-Mannschaft aus Pinkafeld. Wenige Stunden vorher haben sie - gemeinsam mit den Kollegen aus Hochart (Ortsteil von Pinkafeld) - ein Auto aus einem Garten in Hochart gezogen. Der Autolenker ist auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Er kam dabei der Straße ab, durchbrach einen Zaun, überfuhr die Hecke und kam erst wenige Meter vor einer Hausmauer im Garten zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand, es kam jedoch zu Blech- und Sachschäden.

LKW-Fahrer verliert Kontrolle

Zu einem weiteren Einsatz musste die Stadtfeuerwehr Pinkafeld in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) ausrücken. Ein LKW-Lenker hatte am Donnerstag auf schneeglatter Fahrbahn die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, mehr dazu in LKW kommt von Straße ab: Schwierige Bergung.