Zweijährige verursacht Brand in Wohnhaus

Eine Zweijährige gilt nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland als mutmaßliche Auslöserin eines Brandes in einem Wohnhaus in Illmitz. Bei dem Brand ist Donnerstagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Enkeltochter der 56-jährigen Besitzerin des Hauses dürfte in einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment die Drehknöpfe zweier Herdplatten und des Backrohres eines Elektroherdes betätigt haben, berichtete die Polizei. In der Folge entzündeten sich Gegenstände, die auf dem Herd gelegen waren.

zurück von weiter

Bei den Löscharbeiten standen die FF Illmitz und Apetlon mit 51 Mann im Einsatz. Die Besitzerin des Objektes in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.