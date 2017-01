Nachfrage nach Immobilien steigt weiter

Eine steigende Nachfrage nach Immobilien, bei einem gleichzeitig aber nur schwach steigenden Angebot - so wird sich der burgenländische Immobilienmarkt laut dem Unternehmen „REMAX“ im Jahr 2017 entwickeln.

Erwartet wird ein durchschnittliches Preisplus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das betrifft im Burgenland laut der Prognose sowohl Einfamilienhäuser als auch Eigentumswohnungen - allerdings nur in Top-Lagen. Am Stadtrand sollen die Wohnungspreise stabil bleiben und in kleineren Gemeinden sogar leicht zurückgehen. Einen deutlichen Preisanstieg wird hingegen mit plus 6,8 Prozent bei Baugrundstücken erwartet.

Eisenstadt und Neusiedl am See besonders gefragt

Besonders gefragt waren im zweiten Halbjahr 2016 laut REMAX Zentrumslagen in Eisenstadt, Neusiedl am See und - direkt an der Landesgrenze zu NÖ - in Bruck an der Leitha. Ein entscheidendes Kriterium für die Immobiliennachfrage ist dabei die gute Verkehrsanbindung - also etwa ein Autobahnanschluss. Besonders hohe Preise werden auch für Grundstücke direkt am Neusiedler See gezahlt, weil diese besonders rar sind.

Auch Neubauwohnungen in Eisenstadt und Neusiedl am See sind zuletzt teurer geworden und erreichen nun beinahe das Preisniveau von mehreren Wiener Bezirken. Besonders gefragt waren im Vorjahr kleine gebrauchte Eigentumswohnungen um rund 100.000 Euro - doch gerade von diesen Immobilien gebe es im Burgenland viel zu wenig, heißt es von Remax.