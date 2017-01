Sternsinger: Spenden für Afrika

Die Sternsinger sind wieder im ganzen Land unterwegs, um für Hilfsprojekte zu sammeln und um den Burgenländern den traditionellen Segen zu spenden. Wir haben Sternsinger in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) begleitet.

In Müllendorf sind heuer unter anderem die Burschengruppe Markus, Florian, Arthur und Oskar unterwegs. Sie ziehen von Haus zu Haus, um Spenden für Hilfsbedürftige zu sammeln. Dieses Jahr geht das Geld nach Afrika. „Weil dort gibt es so viele arme Menschen und Familien, die kein Geld haben“, erklärt Oskar, der der „Stern“ der Gruppe ist.

Markus ist mittlerweile zum vierten Mal dabei: „Damit ich den Armen Geld spenden kann und ihnen helfen kann - und auch, damit ich mit meinen Freunden gehen kann“. Am Schluss eines jeden Besuches wird der Haussegen auf die Tür geschrieben. Die Buchstaben „C + M + B“ stehen für den lateinischen Spruch „Christus mansionem benedicat“, was so viel bedeutet wie „Christus segne dieses Haus“.

500 Projekte werden unterstützt

Die gesammelten Spenden der Sternsinger-Aktion kommen 500 Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika zu Gute. Im Fokus steht in diesem Jahr ein Projekt in Tansania (Afrika), bei dem von Landraub betroffenen Bauern geholfen wird.

Den Sternsingern selbst wird schon im Vorfeld erklärt, wohin die Spenden ihrer Sternsinger-Arbeit wandern. „Da erzählen wir immer, was mit den Spenden passiert. Wir nehmen auch Alltagsgegenstände aus den Ländern mit, in die das Geld fließt. Da hören die Kinder immer ganz gespannt zu“, erklärte Rebecca Gerdenitsch-Schwarz von der Katholischen Jugend. Insgesamt 2000 Jugendliche wurden heuer so über die Spendenziele der Sternsinger informiert.