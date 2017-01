Brand in Schmiedrait: Ursache geklärt

Die Ursache für den Brand in Schmiedrait in Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist geklärt: Die Beamten schließen Fremdverschulden aus - ein technischer Defekt habe das Feuer ausgelöst.

In Schmiedrait ist am Mittwoch ein Wirtschaftsgebäude samt einer Hackschnitzelanlage abgebrannt, mehr dazu in Hackschnitzel-Lagerhalle abgebrannt. Das Gebäude war mit mehr als 65 Lkw-Ladungen Holz-Hackschnitzeln gefüllt. Die Brandermittler haben herausgefunden, dass die Schnitzel durch Funkenflug Feuer gefangen.

Bis auf die Grundmauern abgebrannt

Ein Förderband schiebt die Hackschnitzel aus dem Lagerraum in den Brennraum der Hackschnitzel-Anlage. Dazwischen sind Klappen eingebaut, die Funkenflug verhindern sollen. Eine dieser Klappen war defekt, heißt es von der Polizei.

ORF

Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ebenfalls abgebrannt sind ein Traktor, ein Holzspalter, sowie mehrere Geräten. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren Mittwochfrüh im Löscheinsatz. Sie haben verhindert, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergreifen konnte. Bis Donnerstagvormittag war die Feuerwehr damit beschäftigt, immer wieder auftretende Glutnester zu löschen, nach wie vor wird Brandsicherheitswache gehalten. Verletzt wurde niemand.