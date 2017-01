Oberwart im Europa-Cup gefordert

Der amtierende Meister der Basketball Bundesliga - die Oberwart Gunners - starten am Mittwoch in das neue Jahr. Und zwar mit einem Heimspiel im Europa-Cup. Der Gegner heißt APOEL Nikosia und kommt aus Zypern.

Für die Gunners geht es heute im Europa-Cup weiter - und zwar gegen APOEL Nikosia aus Zypern. Beide Mannschaften haben die ersten beiden Gruppenspiele verloren. Oberwart-Manager Andreas Leitner erwartet gegen den Tabellendritten der zypriotischen Liga ein Duell auf Augenhöhe.

„Für beide Teams geht es natürlich um sehr viel, denn wenn man die Chance auf den zweiten Gruppenplatz wahren will und damit verbunden den Aufstieg in die KO-Phase des Europa-Cups, dann müssen beide Mannschaften morgen den ersten Sieg feiern. Es wartet also wirklich ein sehr schweres Spiel auf uns und ich denke, dass die Tagesform entscheiden wird. Wer wirklich den besseren Tag erwischt wird das Spiel gewinnen“, so Leitner.

Spielt um 19.00 Uhr in Oberwart

Am Selbstvertrauen dürfte es bei Oberwart nicht scheitern. Die Gunners gewannen zuletzt acht Mal in Folge in der Meisterschaft. Das sollte auch bei der schwierigen Aufgabe „Europa-Cup“ helfen. Das Spiel gegen APOEL Nikosia beginnt am Mittwoch um 19.00 Uhr in der Oberwarter Sporthalle. Das nächste Ligaspiel bestreiten die Gunners wieder am Sonntag bei der Vienna.