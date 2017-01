Hundewelpen zur Vermittlung freigegeben

47 Hundewelpen eingepfercht in einen Pkw wurden vor rund zwei Monaten am Grenzübergang Nickelsdorf gerettet. Welpen wurden in das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt gebracht. Ab Mittwoch werden sie an neue Besitzer vergeben.

Die Behörden haben grünes Licht gegeben: Einer Vermittlung der Hundewelpen steht nun nichts mehr im Wege heißt es auf der Homepage des Tierschutzhauses Sonnenhof. Schon im Vorfeld gab es unzählige Anfragen von Tierfreunden, die gerne einen der Hunde bei sich aufnehmen zu möchten. Deshalb hat man im Tierschutzhaus einen Zeitplan aufgestellt um einen möglichst fairen und reibungslosen Vermittlungsprozess gewährleisten zu können, hieß es.

ORF

Vergaberichtlinien

Dieser sieht folgendermaßen aus: Dienstagnachmittag werden die zur Vergabe stehenden Welpen zunächst auf der Homepage unter der Rubrik Sonnentiere/Hunde - bekannt gegeben. Mittwochvormittag ab 10.00 Uhr werden die Telefone freigeschaltet. Interessenten haben dann ausschließlich telefonisch die Möglichkeit sich für einen Hund anzumelden. Die Anmeldung für den auserwählten Welpen wird registriert und nach Einlangen gereiht.

Persönliches Gespräch

In weiterer Folge werden die potentiellen Hundebesitzer von den Tierpflegern kontaktiert und zu einem persönlicher Gesprächstermin im Tierschutzhaus Sonnenhof eingeladen. Dort können sie ihren vierbeinigen Favoriten kennen lernen. Die letzte Entscheidung über die Welpenvergabe liegt dann beim Team des Tierschutzhauses Sonnenhofes.

