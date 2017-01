Neusiedlersee: Eis noch nicht dick genug

Das neue Jahr hat zwar sehr frostig begonnen, aber anscheinend nicht kalt genug. Das Eis am Neusiedlersee ist noch recht dünn. Wolfgang Unger hat in Rust einen Lokalaugenschein gemacht und sich zumindest in Ufernähe aufs glatte Eis gewagt.

In der Ruster Bucht testete ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde wie tief die Eisdecke bereits gefroren ist. Er schlug neben einem Steg mit einem Stock ein Loch ins Eis - dann wird gemessen.

„Es sind drei bis vier Zentimeter. Ich würde mich in Ufernähe drauf trauen, aber wenn zu viele Personen nebeneinander stehen, kann das gefährlich werden“, sagte Ernst Wapp.

Das ist in Rust ist noch nicht dick genug zum Eislaufen

Noch nicht zum Eislaufen freigegeben

Solange das Eis nicht dick genug ist, wird der Neusiedlersee nicht offiziell zum Eislaufen freigegeben. Auch wenn die Eisschicht noch dünn ist, wagen sich schon einige auf eigene Gefahr auf den See, wie zum Beispiel Gerhard Kummer. „Man muss vorsichtig fahren. Es knattert und knistert noch, aber ich habe Vertrauen, da ich den See gut kenne. Aber zu weit raus fahre ich nicht, da ist es wegen dem Einbrechen zu gefährlich“, so Kummer.

Während sich die Einen aufs Eis wagten, hatten andere lieber festen Boden unter ihren Füßen. Bernhard Pringisser würden keine zehn Pferde aufs Eis bringen. „Das würde ich mir heute nicht trauen. Wenn das Eis noch nicht offiziell für das Eislaufen freigegeben ist, würde ich mich nicht raufstellen“, so Pringisser.

Wenn es einigermaßen kalt bleibt, dann könnte die Eisfläche auf dem Neusiedlersee bis zum Wochenende dick genug sein, um eine tragende Rolle zu spielen. Über die Eisstärke und Eisqualität des Neusiedler Sees und diverser Natur-Eisflächen in der Region informiert Sie das eigens eingerichtete „Eistelefon“ aktuell.

