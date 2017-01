Boxen: FVA-Präsident Palatin gestorben

Für den österreichischen Berufsboxsport hat das Jahr 2017 mit einer traurigen Nachricht begonnen: Willibald Palatin, langjähriger Präsident des Faustkämpferverbandes Austria (FVA) ist am Neujahrstag im 73. Lebensjahr gestorben.

Das teile FVA-Generalsekretär Friedrich Mühlöcker am Dienstag mit. Palatin stand seit 20 Jahren an der Spitze des FVA und war wesentlich am Aufschwung des Verbandes beteiligt. Unter seiner Aufsicht fanden viele Welt- und Europameisterschaftskämpfe des Sauerland-Boxstalls statt, der sich vor über zehn Jahren dem FVA angeschlossen hatte.

Petar Tyran

Seine Wahl ins Exekutivkomitee - sowohl der European Boxing Union (EBU), als auch des wichtigen Weltverbandes World Boxing Council (WBC) - zeugt von der internationalen Anerkennung seiner Person als auch des FVA. Seine Tochter Marion Palatin wird den FVA als geschäftsführende Vizepräsidentin mit der Unterstützung von Generalsekretär Mühlöcker weiterführen.