Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Auf der A6, der Nordostautobahn, Fahrtrichtung Slowakei ereignete sich am Montag in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 46-jähriger Slowake, der in Wien wohnt, lenkte seinen Pkw auf der A6 in Fahrtrichtung Slowakei. Das Fahrzeug, in welchem er sich alleine befand, geriet nach links ins Schleudern und touchierte die Betonmittelleitwand.

Er überfuhr danach einige Leitpflöcke und kam von der Fahrbahn ab. Der PKkw durchstieß einen Wildzaun und kam am Begleitweg zum Stehen. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des 46-jährigen Mannes feststellen. Es lag keine Alkoholisierung vor. Es gab keine Verkehrsbehinderungen.