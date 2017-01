Große Feier vor dem Schloss

Rund 3.000 Menschen haben um Mitternacht vor dem Schloss Esterhazy in Eisenstadt das neue Jahr begrüßt. Unter den Partygästen waren nicht nur Einheimische zu finden. Für die Einsatzkräfte verlief die Nacht ruhig.

Glockenklänge, Sekt, der Donauwalzer und ein riesiges Feuerwerk - so wurde das Jahr 2017 auf dem Platz vor dem Schloss Esterhazy in Eisenstadt begrüßt und das nicht nur von Einheimischen. Von Jahr zu Jahr zieht es wegen des Silvesterrummels immer mehr Menschen nach Eisenstadt.

Marie Jorunn Ruhsam/Marie Jorunn Fotografie

Begeisterte Gäste aus Nah und Fern

Katharina Müller aus Graz feiert Silvester jedes Jahr an einem anderen Ort. Heuer war Eisenstadt dran und der Grazerin gefällt es gut: „Es könnten noch mehr Menschen hier sein, aber es ist wirklich gemütlich und nett.“

Countdown in Eisenstadt Rund 3.000 Gäste feierten Silvester vor dem Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Das neue Jahr wurde mit Walzer und Feuerwerk begrüßt.

Mihai Bran kommt aus Rumänien, auch ihm gefällt die Feier in Eisenstadt. „Es gefällt mir sehr gut. Es ist eine kleine Stadt aber trotzdem ist was los“, so der Zehnjährige. Karl Puchner aus Wimpassing überließ sein Haus den Kindern mit deren Freunden und feierte mit seiner Frau in Eisenstadt.

zurück von weiter

Keine Verletzten durch Böller-Unfälle

Die Silvesternacht ist im Burgenland größtenteils gesittet und unfallfrei abgelaufen. Die Rettungsdienste mussten zu keinem Unfall mit Raketen oder Böllern ausrücken. Lediglich Stürze und übermäßiger Alkoholkonsum waren Gründe für „vereinzelte“ Einsätze, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland am Sonntag mit.