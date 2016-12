Diebstähle aus unversperrten Autos

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Diebe nach unversperrt abgestellten Autos gesucht. Bei fünf Pkw wurden sie fündig und stahlen einen geringeren Geldbetrag. Die Täter wurden erwischt.

Die Männer im Alter von 23 und 32 Jahren wurden von einer Streife angehalten und befragt. Der Jüngere zeigte sich geständig, hieß es von der Polizei am Freitag. Drei der Fahrzeuge waren in Garagen abgestellt, die ihre Besitzer ebenfalls nicht abgeschlossen hatten. Die beiden anderen Autos parkten auf öffentlichem Grund. Der 32-Jährige fungierte bei den Diebstählen als Chauffeur. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

Die Landespolizeidirektion Burgenland rät, abgestellte Autos nicht unversperrt zu lassen. Auch Garagen sollten verschlossen werden, um Gelegenheitsdiebstählen nach Möglichkeit einen Riegel vorzuschieben.