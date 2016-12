Anzahl der Grippeerkrankungen steigt

Rund vier Wochen früher als sonst wurde in Österreich offiziell der Beginn der Grippewelle festgestellt. Auch im Burgenland steigt die Zahl der Erkrankten. Üblicherweise dauert es noch rund vier Wochen bis zum Höhepunkt der Grippewelle.

Eine Grippewelle wird immer dann ausgerufen, wenn die Zahl der Neuerkrankten deutlich ansteigt. Im Burgenland ist das derzeit aber noch nicht so stark spürbar wie offenbar im Bundesschnitt, etwa in Niederösterreich - mehr dazu in Grippewelle steigt langsam an. Der Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse Christian Moder hat festgestellt, dass viele Leute Erkältungen hätten und dass man beobachten könne, dass die Zahl der echten Grippeerkrankungen leicht im Ansteigen sei, so Moder.

Grippeimpfstoff heuer besonders wirksam

In absoluten Zahlen ist die echte Grippe aber nicht allzu häufig. 17 Neuerkrankungen hat die Burgenländische Gebietskrankenkasse in der Vorwoche festgestellt gegenüber 13 bis 14 in den Wochen davor. Im Vergleich dazu gibt es aktuell pro Woche im Burgenland 700 bis 800 Neuerkrankungen bei gripalen Infekten. Die echte Grippe ist freilich ungleich gefährlicher mit etlichen Todesfällen pro Jahr. Der heurige Grippeimpfstoff passt offenbar sehr gut zu den tatsächlich auftretenden Virenstämmen, sagte BGKK-Direktor Moder. Es empfehle sich auch jetzt noch zu impfen weil so jedenfalls die Krankheitsfolgen und Symptome gelindert werden können, so Moder.

ORF

Vitaminreiche Kost, häufiges Händewaschen und viel frische Luft sind Möglichkeiten, einer Ansteckung vorzubeugen - auch sollte man von Erkrankten mindestens eineinhalb Meter Abstand halten und eventuell auch Schutzmasken tragen, wie das Rote Kreuz empfiehlt.

