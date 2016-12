30 Minuten Fahrpause: Lkw gestohlen

Während ein Lastwagenfahrer Donnerstagfrüh in Neusiedl am See eine Fahrpause eingelegt hat, haben bisher unbekannte Diebe sein Fahrzeug gestohlen. Nun ermittelt die Polizei.

Der 43-jährige Lenker des Lastwagens stellte sein Fahrzeug Donnerstagfrüh auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Neusiedl am See ab. Als er rund eine halbe Stunde später wieder zu seinem Lkw zurückkam war dieser spurlos verschwunden. Bisher unbekannte Täter machten sich die Pause des Lenkers zunutze und stahlen das Fahrzeug.

Schaden im fünfstelligen Eurobereich

In dem Schwerfahrzeug befanden sich laut Landespolizeidirektion Burgenland vier Typenscheine, mehrere Arbeitsgeräte, zwei Gabelschlüsselsätze sowei verschiedene Dokumente. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt.