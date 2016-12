Dunst: „Positives Jahr für Familien“

Im Burgenland leben mehr als 40.000 Paare mit Kindern, dazu kommen mehr als 10.000 Alleinerzieher, die meisten davon Frauen. Diese Familien zu unterstützen, war heuer ein Hauptanliegen der Landesregierung. Am Donnerstag hat die zuständige Landesrätin Bilanz gezogen.

Das Familienreferat des Landes habe für die Familien heuer viel erreicht, so Verena Dunst (SPÖ). Das Jahr 2016 sei für die Familien ein erfolgreiches Jahr gewesen. Die Unterstützungsmaßnahmen seien angekommen und die Familien hätten zum Großteils die notwendigen Informationen bekommen, um zu wissen was ihnen zustehe. Für sie sei es immer sehr wichtig, dass betroffene Menschen wissen wohin man sich wenden und Informationen bekommen könne, so Dunst.

Zahlreiche Unterstützungsangebote für Familien

Das Land habe die Familien auf vielfältige Weise unterstützt, sagte Dunst. Im ganzen Burgenland gibt es Familienberatungsstellen, Kurse für Eltern, Eltern-Kind-Zentren und eine flächendeckende Kinderbetreuung auch im Sommer. Besonders Familien mit wenig Geld haben vom Land im abgelaufenen Jahr Hilfe erhalten, so die Landesrätin.

ORF

Mehr Frauen für die Politik begeistern

Zu ihren Aufgaben zählt auch die Frauenförderung: In jedem Bezirk gebe es Beratungsstellen, in Oberwart und Eisenstadt außerdem Frauenhäuser. Für Mädchen gibt es im kommenden Jahr eigene Berufsorientierungskurse. Aus Anlass der Gemeinderatswahlen veranstaltet das Land überparteiliche Seminare, damit sich mehr Frauen in der Politik engagieren. Es gebe Frauen die mitarbeiten wollen. Gerade in der Kommunalpolitik könne man am meisten bewirken, weil Frauen für ihre Gemeinden ganz andere Schwerpunkte und Interessenslagen hätten, als Männer, so Dunst.

Seit der aktuellen Legislaturperiode verantwortet die Landesrätin auch das Agrarressort. Das will Verena Dusnt im kommenden Jahr ebenfalls mit Frauenförderung verknüpfen: Eine Gründerinnen-Offensive soll es Landwirtinnen leichter machen, ihre Produkte selbst zu verkaufen.

Links: