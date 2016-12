Museen und Ausstellungen 2017

Die Ausstellungen und Museen im Burgenland wurden 2016 von 36.000 Menschen besucht. Das Ausstellungsjahr 2017 prägen zwei Jubiläen: Zum einen 500 Jahre Reformation und zum anderen 200 Jahre Fahrrad.

Die beliebteste Ausstellung 2016 war „Haydn und die Frauen“ mit 9.750 Gästen im Haydn-Haus Eisenstadt. Auch Mitmachführungen für Kinder sind beliebt, rund 350 Kindergruppen besuchten die burgenländischen Museen.

500 Jahre Reformation

Das Landesmuseum zeigt in seiner großen Ausstellung „Ein Christenherz auf Rosen geht …“ die Entwicklung des Protestantismus auf, von der Reformationszeit bis in die Gegenwart. Haydns musikalische Widmungen: Ob an Kaiser oder Fürsten - Komponist Joseph Haydn hat seine Werke gut vermarktet, in Form von Widmungen an potentielle Kunden. Und diese Widmungen sind 2017 Thema im Haydn-Haus in Eisenstadt.

Zweimal Neues in der Dauerausstellung

Im Liszt-Haus in Raiding wird die Lisztorgel restauriert, dadurch gibt es mehr Platz für neue Themen. Und auch die Dauerausstellung in der Landesgalerie in Eisenstadt wird neu gestaltet, und der Fokus darauf gelegt, wie Künstlerinnen und Künstler das Burgenland sehen.

Bewegte Geschichte Fahrrad

Vor 200 Jahren wurde die einspurige Laufmaschine vorgestellt - aus diesem Anlass zeigt der aus Rust stammende Sammler Johann Schneeberger seine einzigartige Sammlung historischer Fahrräder im Projektraum Burgenland.