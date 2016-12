Autoeinbrüche: Faraday Bags bieten Schutz

Die Polizei rät nach einer Serie von Autoeinbrüchen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung zu erhöhter Vorsicht. Mittlerweile werden nicht nur Störsender eingesetzt, sondern auch Schlüsselcodes kopiert.

Früher waren die Autoknacker im Burgenland vor allem auf Parkplätzen von Kaufhäusern im Raum Parndorf aktiv. In den vergangenen Wochen häufen sich die Einbrüche im Raum Eisenstadt.

Täter wenden neue Methoden an

Rund 20 Autoeinbrüche wurden zuletzt in Hornstein, Trausdorf, Großhöflein und Zagersdorf verübt. Mittlerweile sind auch vor Einfamilienhäusern geparkte Autos betroffen, denn die Täter wenden neue Methoden an, sagt Polizeisprecherin Marion Somogyi.

Die Polizei rät, Schlüssel nicht im Vorraum aufzubewahren.

„Auch, wenn Sie den Fahrzeugschlüssel zu Hause im Vorraum lagern, können Täter aus einer Distanz von circa zehn Metern die Funkfrequenz kopieren und damit können Sie dann das Auto öffnen." Daher rät die Polizei, Schlüssel nicht in unmittelbarer Nähe zum Auto, wie eben im Vorraum, aufzubewahren“, so Somogyi.

Besonders neue Autos gefährdet

Diese Methode funktioniert aber nur bei neuesten Automodellen, die kein Zündschloss und keine Schlüsselloch mehr haben. Denn hier sendet die Fernbedienung selbständig Signale, die das Auto öffnet, sobald sich der Besitzer seinem Gefährt nähert.

Derartige Schlüssel sollten in sogenannten Faraday Bags aufbewahrt werden. Das sind spezielle Taschen, die die Funksignale abschirmen und somit ein Kopieren der Signale verhindern. Geräte, die in solchen Faraday Bags aufbewahrt werden, können weder Daten empfangen noch senden. Faraday-Taschen dienen darüber hinaus dem eigenen Schutz vor elektromagnetischen Strahlen, zum Beispiel bei Mobiltelefonen. Möchte man also für ein paar Stunden komplette Ruhe genießen, steckt man sein Handy in eine Faraday-Tasche. Kein Läuten, kein Vibrieren, keine Strahlung - die spezielle Beschichtung der Tasche blockiert Mobilfunk- und Wifi-Strahlen.

Auch Störsender werden noch eingesetzt

Störsender werden aber nach wie vor eingesetzt, um auf Parkplätzen ein Versperren der Autos mittels Fernbedienung zu verhindern. Die Polizei rät, stets zu kontrollieren, ob das Auto wirklich versperrt ist.

Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zu lassen.

Vorhandene Garagen sollten nach Möglichkeit auch genutzt werden. Weiters sollte man keine Wertgegenstände wie Handys, Geldbörsen oder Laptops im Auto liegen lassen, denn bisher haben es die Täter stets darauf und nicht auf die Autos selbst abgesehen sagt Polizeisprecherin Marion Somogyi.