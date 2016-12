Flurbrände in Mörbisch und Pinkafeld

In Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist es am Dienstag zu einem Flurbrand gekommen. An der Grenze zu Ungarn und zum See hat Schilf zu brennen begonnen. Auch in Pinkafeld kam es zu einem Flurbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Mörbisch konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so ein Ausweiten der Flammen verhindern. Nach weniger als einer Stunde konnte „Brand Aus“ gegeben werden.

Feuerwehr Mörbisch am See

Feuerwehr Mörbisch am See

Brand der Autobahnböschung an der A2

Auch in Pinkafeld ist es am Dienstag zu einem Flurbrand gekommen. Circa fünf Quadratmeter der Autobahnböschung neben der Süd Autobahn (A2) Richtung Graz mussten gelöscht werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war mit 20 Mitgliedern im Einsatz.