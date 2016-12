Jahr der Rekorde für FH Burgenland

2016 war für die Fachhochschule Burgenland ein Jahr der Rekorde. Noch nie hat es so viele Studierende und Forschungsprojekte gegeben. Ebenso konnte der 6000. Absolvent verabschiedet werden.

Insgesamt haben 2.300 Studierende die Studiengänge an den Studienzentren der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt und Pinkafeld besucht. Das ist ein Rekord. Ebenso ein Rekord ist die Anzahl des Neuzugangs: Fast 1.000 Frauen und Männer haben ein Studium an der FH begonnen. FH-Burgenland Geschäftsführer Georg Pehm blickt stolz auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Infotag Interessierte können sich über das Studienangebot am 11.3.2017 an den Studienzentren informieren.

In der Forschung gut vernetzt

Auch in der Forschung sei man mit großen Schritten vorangekommen, sagt Pehm. Er freut sich über die Zusammenarbeit mit über 360 Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen sowie über insgesamt 83 Forschungsprojekte mit einem Forschungsvolumen von 3,5 Millionen Euro. Im Wintersemester haben rund 2.700 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Bereich über die Akademie Burgenland eine Ausbildung in 152 Seminaren und Lehrgängen absolviert.

Titel des Professors (FH) und Vizerektors verliehen

Den Erfolg der FH Burgenland schreibt Geschäftsführer Georg Pehm seinem gesamten Team zu, dessen Leistungen erst kürzlich anerkannt wurden. So wurde der Titel Professor (FH) an sieben Lehrende vergeben und es wurden auch drei neue Vizerektoren berufen.

2017: Fokus auf Qualität und Internationalität

Pehm gibt auch einen Ausblick auf 2017. So sollen auch im kommenden Jahr laufend Optimierungen, Umstrukturierungen und ein Ausbau der Studiengänge vorangetrieben werden.

