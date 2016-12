Trickdiebinnen: Polizei bittet um Mithilfe

In den vergangenen zwei Monaten waren im Burgenland zwei junge Trickdiebinnen aus Rumänien am Werk. Bestohlene Pensionisten aus Pinkafeld konnten sie identifizieren. Nach ihnen wird nun gefahndet.

Die zwei Rumäninnen sind 18 und 22 Jahre alt und haben laut Polizei eine weitere Komplizin, diese ist aber unbekannt. Seit dem 1. November gehen sie im Burgenland, der Steiermark und in Niederösterreich auf Diebestour - immer mit dem gleichen Trick.

Verdächtige umarmen Opfer und stehlen Geld

Die Verdächtigen bitten mit einer Spendenliste um Geld für behinderte Kinder. Während ihnen in der Regel Münzen gespendet werden, umarmen sie ihre Opfer. Dabei stehlen sie unbemerkt Geldscheine aus den noch offenen Brieftaschen der Spendenwilligen.

Es wird geraten bei derartigen Spendenbitten jeglichen Körperkontakt zu vermeiden.

So geschehen auch in Pinkafeld am 23. November und am 14. Dezember. Hier bestahlen sie zwei Pensionisten im Alter von 70 und 78 Jahren. Die Beute betrug 650 Euro. Bei den folgenden Ermittlungen stellten Kriminalbeamte aus Oberwart einen Zusammenhang zu zehn weiteren Fällen her. Mit Hilfe von Fotos, die den zwei geschädigten Pensionisten aus Pinkafeld gezeigt wurden, könnten zwei Frauen identifiziert werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe: 059133 1251

Beide sind flüchtig und die Polizei vermutet, dass sie in Begleitung einer dritten Täterin sind. Alle drei werden als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie haben schwarzes, schulterlanges Haar und sprechen nur gebrochen Deutsch. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise können bei der Polizei Pinkafeld oder jeder weiteren Polizeidienststelle deponiert werden.