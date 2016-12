Spendenrekord bei Friedenslicht

Bei der Friedenslichttour von Radio Burgenland von 22. bis 24. Dezember ist ein neuer Spendenrekord erzielt worden. Insgesamt sind an neun Stationen bis zum heiligen Abend 13.115,25 Euro für Licht ins Dunkel gespendet worden.

Vor 30 Jahren hat der ORF Oberösterreich zum ersten Mal das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem nach Österreich geholt - mehr dazu in Melanie holt das ORF-Friedenslicht. Seit Beginn der 1990er Jahre verteilt auch Radio Burgenland das Licht in den Tagen vor Weihnachten an die Bevölkerung im ganzen Land - mehr dazu in Großes Interesse am Friedenslicht.

Große Hilfsbereitschaft in Österreich

Die Österreicherinnen und Österreicher bewiesen bei der 44. Aktion von „Licht ins Dunkel“ wieder große Hilfsbereitschaft. 6.860.981,88 Euro konnten bei der 44. Aktion von „Licht ins Dunkel“ und der 39. Fernsehsendung am Heiligen Abend im ORF gesammelt werden - mehr dazu in Weihnachten mit uns: rund 6,9 Millionen Euro an Spenden für „Licht ins Dunkel“.

Alle Spendenmöglichkeiten im Überblick

Gespendet werden kann per Erlagschein, Telefon, Fax sowie per Internet aus dem In- und Ausland. Jede Spende geht direkt an den Verein LICHT INS DUNKEL. Spenden an LICHT INS DUNKEL sind steuerlich absetzbar. Als Nachweis gilt Ihr Zahlungsbeleg.

Per Telefon

Die A1 Spendenhotline für Österreich lautet 0800 664 2412. Die Nummer ist ganzjährig und kostenlos aus ganz Österreich erreichbar. Jeder Anrufer, der eine Spendensumme bekanntgibt, kann diese sofort mit Kreditkarte bezahlen oder erhält in den Tagen danach einen Erlagschein zugesandt.

Die Telefonnummer aus dem Ausland lautet +43 1 246 60.

Per Fax

Die Faxnummer +43 1 533 99 55 ist ganzjährig erreichbar. Auf eine Fax-Anforderung wird ein Spendenerlagschein zugesendet.

Onlinespenden

Auch Onlinespenden ist möglich. Im Internet auf lichtinsdunkel.ORF.at kann mittels Kreditkarte (MasterCard, VISA, Diners Club, American Express) mit EPS-Online Überweisung und mit paybox gespendet werden.