Sternsinger ziehen durch das Land

Weihnachtszeit ist auch Sternsingerzeit. Ab Dienstag sind österreichweit rund 85.000 Kinder unterwegs um Segenswünsche für das neue Jahr zu bringen und dabei Spenden zu sammeln.

Seit mehr als 60 Jahren sind die Sternsinger alljährlich in ganz Österreich - in fast 3.000 Pfarren unterwegs. Im Burgenland werden heuer rund 4.000 Kinder dabei sein, um Spenden für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika zu sammeln. Zwei Drittel der Sternsinger sind Mädchen.

Dreikönigsaktion Hilfswerk der Katholischen Jungschar

Erfolgreiche Spendensammler

Durchschnittlich „ersingt“ jedes Sternsingerkind übrigens stolze 195 Euro. In der vergangenen Saison sind allein bei uns im Burgenland immerhin fast 660.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen - mehr dazu in Sternsinger: Rück- und Ausblick.

In ganz Europa unterwegs

TV-Tipp: ORF Sternsingerdoku: „Hilfe unter gutem Stern - im größten Armutsviertel Afrikas" 1.1.2017, 18.25 Uhr auf ORF 2

Österreichweit gehen rund 85.000 Kinder mit Segenswünschen fürs neue Jahr und Spendenboxen von Haus zu Haus. Nicht nur in Österreich ist die Sternsingeraktion ein Großereignis, sondern auch in vielen anderen Ländern Mitteleuropas. Zu Jahresbeginn sind europaweit rund 500.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene als Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs.

Warum C + M + B?

Warum die Sternsinger C + M + B an die Tür schreiben? Ganz einfach: Es bedeutet „Christus mansionem benedicat“ und heißt „Christus segne dieses Haus“. Dieser Segensspruch soll Frieden und Segen für das kommende Jahr bringen.

Sternsingertermine 2017: Highlights

Auftaktbesuch bei Kardinal Schönborn - 27.12.2016 um 11:00 (Stephansplatz)

Erstmalig bei Eishockey-Cracks der Vienna Capitals - 27.12.2016 - ca. 12:00 (Albert Schultz Eishalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien)

Hl. Messe von Papst Franziskus zum Neujahrsbeginn – 01.01.2017 (Petersdom, Rom)

Empfang bei EU-Vizeparlamentspräsident Rainer Wieland – 10.1.2017 (Europaparlament Brüssel)

Alle Termine und Infos gibt es hier: www.sternsingen.at