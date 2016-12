Feuerwehrmänner tauchen unter

62 Stunden haben die burgenländischen Feuerwehrtaucher 2016 unter Wasser verbracht - und zwar zu Übungszwecken. Um den Anforderungen im Tauchdienst gewachsen zu sein, bilden sich die Feuerwehrmänner regelmäßig fort.

Als Feuerwehrtaucher hat man einen straffen Trainingsplan, der jedes Jahr aufs neue durchgenommen wird.

Trainiert wird unter anderem:

das Arbeiten mit Werkzeug unter Wasser

das Navigieren unter Wasser auch bei Nacht

das Auftauchen aus verschiedenen Wassertiefen

das Wissen in der Tauchmedizin

Service- und Reparaturarbeiten an Ausrüstungsgegenständen.

Tauchlager am Attersee

28 Männer aus den Burgenland haben ihr Wissen und ihre Fertigkeiten am Attersee in Oberösterreich auf Vordermann gebracht. Auch Franz Parits von der Freiwilligen Feuerwehr Siegendorf war dabei.

Feuerwehrtauchdienst Burgenland

Franz Parits - seit mehr als 20 Jahren dabei

Franz Parits ist seit mehr als 20 Jahren Feuerwehrtaucher im Burgenland. „Wir hatten schone viele Einsätze, spannend war zum Beispiel eine Traktorbergung am Neusiedlersee. Das meiste waren Suchaktionen in Teichen und kleinen Seen im Burgenland. Auch viele Personenbergungen aus dem Eis waren dabei“, so Parits.

Umfassende Aus- und ständige Weiterbildung

Die Alarmierung... ...erfolgt über die Feuerwehralarmzentrale. Am Einsatzort entscheidet der Einsatzleiter ob der Tauchdienst angefordert wird.

Seit 1967 besteht der Feuerwehrtauchdienst im Burgenland. Die Mannschaft besteht aus 37 Einsatztauchern aus dem ganzen Burgenland. Laut Franz Parits steht den Einsatztauchern eine neue Ausrüstung zur Verfügung.

Was die Feuerwehrtaucher selbst mitbringen müssen, ist Ausdauer. „Die Ausbildung zum Feuerwehrtaucher ist die längste Ausbildung bei der Feuerwehr. Bis man zum Einsatztaucher wird, vergehen zwei bis drei Jahre. Man muss sich auch ständig weiterbilden.“

Die burgenländischen Feuerwehrtaucher haben beim jüngsten Training am Attersee etwa 160 Tauchgänge durchgeführt, und das unfallfrei.

Link: