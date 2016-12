Messe für Millionen TV-Zuseher

Am 25.Dezember wird Bischof Ägidius Zsifkovits eine ganz besondere Messe im Martinsdom zelebrieren. Das Hochamt wird von ORF 2 und vom ZDF ab 10.45 Uhr live übertragen. Die Vorbereitungen sind bereits voll im Gange.

Die Fernseh-Technik samt Übertragungswagen ist vor dem Martinsdom in Eisenstadt bereits aufgebaut - im Inneren gibt es letzte Vorbesprechungen zwischen Bischof und Regisseur. Freitagnachmittag wurde noch für den Weihnachtsgottesdienst geprobt. Punkt für Punkt wird der 75-minütige Ablauf durchgespielt.

ORF

Besondere Krippe

Die Diözese will im Weihnachts-Hochamt allen burgenländischen Volksgruppen breiten Raum geben. Zentraler Punkt ist aber auch diese speziell angefertigte Weihnachtskrippe. „Die Weihnachtsmesse ist an die Weihnachtskrippe angelehnt. Sie hat die Form eines Bootes, und ich glaube, alles andere kann man sich denken. Jesus ist als Flüchtlingskind unterwegs“, so Bischof Ägidius Zsifkovits.

ORF

ORF

Herausforderung für TV-Profis

Im Übertragungswagen laufen die Fäden bei der Regie zusammen. Auch hier ist bereits alles vorbereitet: „Die Herausforderung ist immer, Fernsehlaien und einen professionelle Fernsehmannschaft zusammenzuführen“, erklärte Regisseur Thomas Bogensberger.

ORF

Die Montage der aufwendigen Beleuchtung war nicht ganz so einfach - doch der Aufwand hat sich gelohnt und der Martinsdom wird beim Weihnachts-Hochamt in besonders schönem, stimmungsvollem Licht erstrahlen. Die Messe wird am 25.Dezember ab 10.45 Uhr live auf ORF 2 und im ZDF zu sehen sein.

Link: