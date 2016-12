Handel mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

Das Weihnachtsgeschäft ist fast zu Ende. Der burgenländische Handel ist mit dem Geschäft zufrieden. Wie eine erste Bilanz zeigt, wurden die Erwartungen durchaus erfüllt. Beim Umsatz gab es sogar ein kleines Plus.

Tausende Geschenkejäger waren landesweit unterwegs und sorgten dafür, dass die Kassen in den Geschäften klingelten. Die Wirtschaftskammer hat bereits eine erste Bilanz über das Weihnachtsgeschäft 2016 gezogen. „Die Erwartungen waren nicht euphorisch. Man hat erwartet, dass Der Umsatz circa gleich bleiben“, so die Spartenobfrau des Burgenländischen Handels, Andrea Gottweis.

ORF

Umsatzplus von einem Prozent

Nun sehen die Zahlen allerdings besser aus als gedacht. Man erwartet ein Umsatzplus von einem Prozent, das entspricht circa 45 Millionen Euro. „In den jetzigen Zeiten ein Umsatzplus zu haben, ist schon zufriedenstellend“, freute sich Gottweis. Besonders gut haben sich heuer Bücher, Spielwaren und Textilien. Gutscheine als Geschenk sind hingegen zurückgegangen.

ORF

Auffällig war in den vergangenen Tagen, dass die Eingangsbereiche bei den großen Einkaufszentren in Parndorf und Oberwart von schwerbewaffneten Polizisten bewacht wurden. Es handelte sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahe des Innenministeriums, erklärte die Managerin des EO Oberwart Alexandra Wieseneder. Auch in Oberwart war man mit dem Weihnachtsgeschäft heuer sehr zufrieden.

ORF

Neuer Ansturm nach Weihnachten erwartet

„Ich muss sagen, heuer hat es ein bisschen später begonnen. Wir sind mit der Frequenz und mit den Umsätzen sehr zufrieden“, sagte Wieseneder. Der Handel rechnet übrigens nach Weihnachten noch einmal mit einem Ansturm auf die Geschäfte. Denn erfahrungsgemäß werden zwischen Weihnachten und Silvester 10 Prozent des Dezember-Umsatzes im Handel gemacht.