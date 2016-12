Zagiczek neuer Geschäftsführer der WiBuG

Harald Zagiczek wird neuer Geschäftsführer der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG). Mit der Führung der WiBuG ist Harald Zagiczek ab Jahresbeginn für Wirtschaftsförderung und Betriebsansiedlungen im Burgenland zuständig.

Der neue WIBUG-Geschäftsführer ist 42 Jahre alt und wurde in Niederösterreich geboren. Harald Zagiczek ist gelernter HTL-Techniker und hat in Wien Betriebswirtschaft studiert. In einem Auswahlverfahren ist er unter 13 Bewerbern ausgewählt worden.

Jetzt will sich Harald Zagiczek darum bemühen, dass sich mehr Unternehmen im Burgenland ansiedeln. „Es gibt ja die Aussage, dass 57 Prozent der Manager als wichtigstes Standortkriterium die Infrastruktur und den vorhandenen Arbeitsmarkt definieren. In diesen Bereichen müssen wir gut sein“, so Harald Zagiczek.

„Als Geschäftsführer der Therme bewährt“

Der neue WiBuG-Chef arbeitet bereits seit zwölf Jahren im Management der burgenländischen Landesbeteiligungen. Zuletzt habe er sich laut Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) als Geschäftsführer der Therme Lutzmannsburg bewährt. Er bezeichnet Harald Zagiczek als „Mitarbeiter, der in den letzten Monaten die Therme Lutzmannsburg sehr erfolgreich geführt hat und dort ein sehr gutes Ergebnis im Bereich der Nächtigungen verzeichnen konnte.“

Zufrieden ist auch Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ). „Wir brauchen hier einen Profi, der das Geschäft kennt. Der weiß, wie man in einem landesnahen Betrieb und in einem politischen Umfeld agiert. Das ist mitunter etwas anderes als in der Privatwirtschaft. Da ist es erfreulich, dass wir mit 1. Jänner mit Harald Zagiczek durchstarten können“, so Petschnig. Der bisherige WiBuG-Chef Günter Perner wird voraussichtlich eine andere Aufgabe in der Burgenland Holding übernehmen.