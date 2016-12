Burgenländisches auf Wiener Adventmarkt

Der Adventmarkt auf dem Wiener Karlsplatz ist bekannt für Kunst und Handwerk. Seit Jahren sind auch Aussteller aus dem Burgenland dabei. Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wird auch der Adventmarkt auf dem Karlsplatz verstärkt bewacht.

Das Entsetzen über das Attentat von Berlin lässt sich nicht leugnen, trotzdem lassen sich die Menschen deswegen nicht von einem Besuch auf dem Christkindlmarkt abbringen.

ORF

„Ich finde es traurig und erschreckend - die Menschen fangen an, damit zu leben. Man hat das Gefühl: Jetzt erst recht“, so Jörg Gebauer. Der Wirt aus Neusiedl am See verkauft schon seit vielen Jahren Schmankerl auf dem Adventmarkt vor der Karlskirche.