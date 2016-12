Alutech Tschirk ist pleite

Die Firma Alutech Tschirk in Neudörfl im Bezirk Mattersburg ist insolvent. Eigenen Angaben zufolge ist die 900.000-Euro-Pleite einerseits auf den zunehmenden Preisdruck, andererseits auf erhebliche Umsatzrückgänge zurückzuführen.

Alutech Tschirk stellt seit 17 Jahren Wintergärten, Glasfassaden, Fenster und Türen her. Der Gewerbebetrieb für Schlosserei und Metallbau beschäftigte zuletzt 37 Dienstnehmer, die nun ihre Jobs verlieren. Alutech Tschirk beantragte am Mittwoch beim Landesgericht Eisenstadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens und erklärte sich in dem entsprechenden Antrag mit einer Schließung des Betriebes einverstanden. Laut eigenen Angaben wird mangels jeglicher Zukunftsperspektiven kein Antrag auf Abschluss eines Sanierungsplans beantragt.

Preisdruck und Umsatzrückgänge

Zunehmender Preisdruck und erhebliche Umsatzrückgänge in der Höhe von zwei Millionen Euro hätten wesentlich zum Konkurs beigetragen, hieß es seitens Alutech Tschirk. Die Schulden belaufen sich laut Kreditschutzverband 1870 auf rund 900.000 Euro, mehr als 80 Gläubiger sind von der Pleite betroffen.