Werner Unger: Manager fürs Südburgenland

Werner Unger ist seit Mitte Oktober Südburgenland-Manager. Er soll zwischen Politik, Wirtschaft und Gemeinden vermitteln und dazu beitragen, dass sich das Südburgenland wirtschaftlich besser entwickelt.

Werner Unger ist 58 Jahre alt, stammt aus Strem, lebt in Oberwart und war lange in leitender Postion bei Coca-Cola. Seinen neuen Job habe er übernommen, weil ihm das Südburgenland am Herzen liege, wie er sagt. Er habe sich zum Ziel gesetzt, das Südburgenland mehr in den Vordergrund zu stellen.

ORF

Ungers Büro ist im Technologiezentrum Güssing - in der Mitte der drei südlichen Bezirke. Von da aus sucht er den Kontakt zu Politikern, Funktionären und Unternehmern. Er baut ein Netzwerk auf und versucht etwa Unternehmern zu helfen, die ihren Betrieb im Landessüden ansiedeln wollen. „Ideal sind Klein- und Mittelbetriebe. Natürlich nehmen wir große Industriebetriebe auch, aber die werden sich nicht so schnell ansiedeln wollen, weil das hängt immer mit der Infrastruktur zusammen“, so Unter. Mit dem Bau der Schnellstraße S7 werde das besser.

Im Tourismus hat es Unger mit besonders vielen Interessen und einer unübersichtlichen Struktur zu tun. Er könne den Blick von außen einbringen und auf Fehlentwicklungen hinweisen - „ohne alles gescheit zu reden“. Vieles funktioniere schon gut, aber das Südburgenland habe noch großes Potenzial, so Unger. Er stehe vor einer großen Aufgabe.

Link: