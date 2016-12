Stärkstes Wirtschaftswachstum im Burgenland

Die Bundesländer-Konjunkturanalyse der Bank Austria zeichnet ein positives Bild für 2016. Demnach erreichten alle Bundesländer 2016 ein höheres Wirtschaftswachstum als 2015. Besonders gut gelaufen sei es im Burgenland, heißt es.

Das Burgenland weise einmal mehr das stärkste Wachstum auf, so Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Der Aufschwung sei bundesweit auf mehr Rückenwind für Dienstleistungen und Industrie sowie auf eine Trendwende am Bau zurückzuführen. Weiters stütze der florierende Tourismus die Konjunktur, so Bruckbauer.

Gute Aussichten für 2017

Für 2017 hält der Ökonom einen Anstieg des BIP auf 1,6 Prozent für möglich. „Eine weiterhin starke Inlandsnachfrage - wenn auch der Konsum aufgrund der nachlassenden Wirkung der Steuerreform sowie die Investitionen verhaltener zulegen werden - und eine geringfügig bessere Exportkonjunktur stecken den wirtschaftlichen Rahmen für die Bundesländer ab. Damit bestehen sowohl für Bundesländer mit einer stärkeren Industrieorientierung, wie Vorarlberg, als auch für die klassischen Dienstleistungshochburgen, wie Wien und Salzburg, gute Wachstumsaussichten“, so Bruckbauer.

Die von der Bank Austria veröffentlichten Wirtschaftsdaten bestätigten den erfolgreichen Weg des Burgenlandes, sagte dazu Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).