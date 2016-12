Huber: „Kein Grund, Feiern zu meiden“

Landespolizeidirektor Martin Huber sieht keinen Grund dafür, wegen der mutmaßlichen Anschläge in Berlin öffentliche Weihnachts- oder Silvesterfeiern zu meiden. Die Polizei wurde angewiesen, erhöhte Präsenz zu zeigen.

Die Beamten werden in Uniform, aber auch in Zivilkleidung an neuralgischen Punkten unterwegs sein. Als Beispiele dafür nennt Huber etwa Christkindlmärkte oder Silvesterveranstaltungen.

An Grenze „verstärkt überwachen“

Auch an der Grenze möchte Huber stärker aktiv sein: „Derzeit werden wir sicher auch in Hinblick auf die jetzige Lage an den Grenzen verstärkt überwachen, also intensiver auf potentielle Möglichkeiten aufmerksam sein“, so der Landespolizeidirektor.

Österreich sieht Huber momentan nicht konkret gefährdet. "Es gibt keine aktuelle Bedrohung, dass es Anschläge oder Attentate gibt. Aber trotzdem kann keiner ausschließen, dass es in Europa zu weiteren Anschlägen kommen wird, sagte Huber.

Links: