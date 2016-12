Planquadrat: Neun Alkolenker angezeigt

In der Nacht auf Sonntag fand im Burgenland ein landesweites Planquadrat statt. Insgesamt hat die Polizei 850 Kontrollen durchgeführt, neun Autofahrer waren alkoholisiert und wurden angezeigt. Den höchste Wert lag bei 1,36 Promille.

Im Fokus des Planquadrates lag die Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen. An der Aktion nahmen insgesamt 60 Beamte und Beamtinnen aus allen Bezirken und der Landesverkehrsabteilung teil. Bei den insgesamt rund 850 Kontrollen wurden 682 Alkomattests beziehungsweise Alkovortests durchgeführt. Neun Lenker beziehungsweise Lenkerinnen waren alkoholisiert unterwegs.

1,36 Promille als Höchstwert

Sieben Lenker hatten mehr als 0,8 Promille, zwei Lenker kamen auf einen Wert zwischen 0,5 bis 0,79 Promille. Den höchsten gemessenen Alkoholwert stellten Beamte bei einem 43-jährigen Lenker bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Oberwart fest. Der Mann hatte 1,36 Promille. 284 Anzeigen wurden erstattet und 95 Organmandate erlassen.

Nicht angekündigte Aktion

Dieses Mal hatte die Landesverkehrsabteilung Burgenland die Schwerpunktaktion nicht in den Medien angekündigt. Dennoch habe man das gleiche Ergebnis wie bei der angekündigten Schwerpunktaktion Ende November erzielt, das lasse auf eine nachhaltige Bewusstseinsbildung bei den Autofahrern schließen, heißt es von der Polizei.

Im Jahr 2016 wurden 16 landesweite Planquadrate durchgeführt, wobei bei den zwölf in der Nacht durchgeführten Planquadraten in der Vorweihnachtszeit mit jeweils neun Alkolenkern die wenigsten Übertretungen in diesem Bereich festgestellt wurden.