Rettungsaktion: Pferd steckte in Gleis

In Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) musste die Feuerwehr am Samstag zu einer Tierrettung ausrücken. Ein Pferd war mit dem Huf in einem Bahngleis steckengeblieben. Die Feuerwehr konnte das nur leicht verletzte Tier rasch befreien.

Das Pferd war beim Bahnhof Parndorf auf einem Gleisübergang mit dem rechten hinteren Huf zwischen den Gleisen und Holzplanken steckengeblieben und zu Sturz gekommen. 13 Männer der Feuerwehr rückten aus, um dem Tier zu Hilfe zu kommen.

zurück von weiter

In zehn Minuten befreit

Nachdem ein Tierarzt dem Pferd ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte, konnten die Feuerwehrmänner das Tier rasch befreien. Die Rettungsaktion dauerte nur zehn Minuten. Das Tier blieb weitgehend unverletzt. Der Zugverkehr musste während des Einsatzes unterbrochen werden, konnte danach aber wieder aufgenommen werden.